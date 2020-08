Justiça determina suspensão da sessão que analisaria cassação de Paulinho do Raio X

Vola Redonda – A Justiça determinou a suspensão da sessão da Câmara de Volta Redonda, marcada para esta quinta-feira (20), onde seria votado o pedido decassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X, por improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar. A decisão aponta que a suspensão da sessão deve ocorrer em razão do direito à ampla defesa.

“Assim, defiro o requerimento de liminar de ordem e determino que a Autoridade coatoura suspenda a sessão de julgamento (…) até que a diligência por ele requerida seja atendida ou prove-se a impossibilidade de ser atendida”, afirma o juiz em sua decisão.

O magistrado, no entanto, negou outro pedido feito pela defesa de Paulinho: a suspensão do processo de cassação até o julgamento final de um mandado de segurança também impetrado por ele. “A pretensão do impetrante, no entanto, de ver o processo suspenso até decisão final do Mandado de Segurança visa nitidamente protelar a decisão da Comissão e não será deferida, pois o correto é o deferimento até que a prova suprimida seja produzida, o que permitirá que o processo prossiga com relativa celeridade e o Poder Judiciário, no que depender de mim, não será

Paulinho do Raio-X foi preso em flagrante, em março deste ano, suspeito de tentar extorquir dinheiro do prefeito Samuca Silva em troca da promessa de barrar requerimentos de impeachment contra ele na Câmara. A prisão foi feita pela Polícia Civil e o Ministério Público estadual (MPRJ). O vereador nega a acusação e diz ter sido vítima de uma armação.