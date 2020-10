Justiça Eleitoral proíbe Samuca Silva de usar aplicativo em campanha

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 10:35 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva, candidato à reeleição, não poderá dirigir como motorista de Uber durante a campanha eleitoral. É que o juiz da 131 ª Zona Eleitoral, Marcelo Dias da Silva, condenou o candidato por propaganda irregular e aplicou uma multa de R$ 5, 5 mil porque ele vinha se passando por motorista do aplicativo. Cabe recurso à decisão.

-Diante do exposto, julgo improcedente em parte o pedido declinado na inicial e condeno o representado Elderson Ferreira da Silva ao pagamento da multa prevista no artigo 37, parágrafo primeiro, da Lei 9.504/97, em razão da prática de propaganda eleitoral veiculada em bem do uso comum – diz um trecho da decisão do juiz.