Justiça manda Câmara investigar denúncias contra Pedrinho ADL - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 12:37 horas

Presidente do legislativo municipal ainda não colocou em votação pedido de comissão processante

Barra do Piraí – O Judiciário expediu, nesta terça, 29, um mandado de segurança, determinando que os vereadores abram uma Comissão Processante de Inquérito (CPI), para investigar as denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público, envolvendo o primeiro secretário da Câmara Municipal, Pedro Fernando de Souza Alves, o Pedrinho ADL (Republicanos).

No último dia 16, a Câmara Municipal de Barra do Piraí recebeu uma denúncia de um suposto esquema de desvio de dinheiro público, que seria operado por Pedrinho ADL, através de viagens ao Congresso. O autor do relato foi o cidadão Jordan de Carvalho, que pediu a investigação do caso por parte dos membros do Legislativo.

A assinatura de sete dos nove vereadores do município foi insuficiente para que o presidente da Casa, Thiago Soares, colocasse a matéria em votação no plenário.

Os parlamentares solicitaram, ainda, que, caso seja comprovada a implicação do colega nas acusações, ele tenha o mandato cassado. Pedrinho é acusado de envolvimento em um suposto esquema de desvio de dinheiro público, através da compra de passagens aéreas e hospedagem em Brasília.

Agora, com o mandado de segurança expedido pela Justiça, os membros da Câmara serão obrigados a investigar as denúncias contra Pedrinho, para checar se houve ou não atos ilícitos praticados pelo presidente da Comissão de Saúde.

O relatório da comissão processante vai apresentar as conclusões do grupo sobre a procedência ou não das denúncias. Se a comissão definir que as denúncias procedem, e cabe a perda do mandato, o plenário vai votar se concorda ou não com o relatório e com a cassação.