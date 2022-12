Justiça mantém ordem para votação de CPI do caso Pedrinho ADL - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2022, 20:49 horas

Presidente da Casa manda procuradoria analisar a decisão judicial

Barra do Piraí – O juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Piraí, Antonio Augusto Gonçalves Balieiro Diniz, rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelos advogados da Câmara Municipal de Barra do Piraí, com relação à ordem para que ele coloque em votação o pedido de abertura de comissão processante para apurar denúncia contra o vereador Pedrinho ADL. Thiago Soares informou ao DIÁRIO DO VALE que passou a decisão para a procuradoria do Legislativo, que está analisando o caso.

No documento, o magistrado estabelece que os vereadores abram uma Comissão Processante de Inquérito (CPI), para investigar as denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público envolvendo Pedrinho.

Entenda o caso

No último dia 16, a Câmara Municipal de Barra do Piraí recebeu uma denúncia a respeito de um suposto esquema de desvio de dinheiro público, que seria operado por Pedrinho ADL, através de viagens ao Congresso. O autor do relato foi o cidadão Jordan de Carvalho, que pediu a investigação do caso por parte dos membros do Legislativo.

A partir da denúncia, os vereadores Elves Costa, Luiz Carlos Gomes, o Paulista, Humberto Ribeiro da Silva, o Beto Jabá, Jair Ferreira Borges, o Paulista, Jeordane Perino, Joel Tinoco e Roseli Braga de Figueredo, a Enfermeira Roseli, apresentaram pedido para que seja instalada uma Comissão Processante de Inquérito (CPI). Quando a denúncia foi lida, no dia 16, Pedrinho afirmou que estava sendo vítima de perseguição.

Os parlamentares solicitaram, ainda, que, caso seja comprovada a implicação do colega nas acusações, ele tenha o mandato cassado. Pedrinho é acusado de envolvimento em um suposto esquema de desvio de dinheiro público, através da compra de passagens aéreas e hospedagem em Brasília.

Quando os trabalhos forem concluídos, o relatório da comissão processante vai apresentar as conclusões do grupo sobre a procedência ou não das denúncias. Se a comissão definir que as denúncias procedem, e cabe a perda do mandato, o plenário vai votar se concorda ou não com o relatório e com a cassação.