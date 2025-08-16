Katia Miki entrega nova frota de ônibus escolares 0 km

Barra do Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ao lado do vereador José Mauro Nascimento, entregou oficialmente seis ônibus escolares 0 km para atender o distrito de Ipiabas, na manhã deste sábado (16).

O objetivo central dessa renovação de frota é oferecer cada vez mais conforto e segurança para os alunos, bem como melhorar a funcionalidade do transporte. A prefeita demonstrou toda sua felicidade com essa conquista e afirmou que, em breve, novos ônibus 0 km chegarão aos demais distritos e à sede do município.

“É com muito orgulho que entregamos à população de Ipiabas essa nova frota de ônibus escolares 0 km. Essa é uma melhora que, em breve, chegará a todo o município. Tenho certeza que este será um serviço de primeira qualidade e tanto os estudantes quanto os pais ficarão muito satisfeitos. Esse é mais um trabalho da nossa gestão, em parceria com o nosso vereador, José Mauro Nascimento”, disse a prefeita.

Dos seis ônibus entregues que formarão a frota de Ipiabas, três possuem acessibilidade para pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade para todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais.

A entrega foi marcada pela presença de populares, da equipe da Transportes Ana Paula (TAP), prestadora dos serviços de transporte escolar no município e de servidores municipais, em especial, da Secretaria Municipal de Educação, que atestaram a grande qualidade dos veículos e os seus benefícios para a rede de ensino.

Motorista de ônibus por décadas, o vereador José Mauro Nascimento expressou toda sua gratidão à prefeita pelo seu empenho na constante melhoria do transporte escolar.

“Quero agradecer muito à prefeita Katia Miki por toda sua dedicação em entregar um transporte escolar de qualidade à nossa rede de ensino. Fui motorista de ônibus por décadas, e fico muito contente em ver que nossas crianças e adolescentes poderão usufruir de um veículo de excelência, com conforto e segurança. Essa prefeita está e continuará fazendo história, e é um grande orgulho participar dela”, disse José Mauro.

A entrega simboliza o destaque que a Educação tem recebido da prefeitura nesta gestão. Reorganização do transporte e merenda escolar, o lançamento do Minha Escola + Bonita, reajuste salarial de professores, entrega de material escolar, obras de unidades de ensino e muitas outras realizações comprovam a atenção dada pelo poder público a esse setor. A prefeita Katia Miki pontuou sobre o motivo desse grande foco na educação.

“Sem a educação, nada é possível. Por isso, continuaremos investindo para que cada serviço dentro dessa pasta seja potencializado ao máximo. Com a equipe extremamente competente da Secretaria de Educação, sob gestão da secretária Cleide Mara, tenho absoluta certeza: nos tornaremos referências na região e, quem sabe, em todo o Brasil”, finalizou a prefeita.