Katia Miki recebe representantes do Fórum das Juventudes do Rio de Janeiro

Barra do Piraí – A prefeita eleita de Barra do Piraí, Katia Miki (Solidariedade), recebeu nesta terça-feira, na Câmara Municipal da cidade, os jovens Lucas Gregório, coordenador geral do Fórum das Juventudes do Rio de janeiro, e Alecsander Costa, presidente da Juventude do Cidadania Carioca. Eles estavam acompanhados do vereador eleito Luiz Felipe Ludi (PL) e do advogado Eduardo Groetaers.

De acordo com Katia, eles estão pleiteando a implantação de uma Coordenadoria Municipal da Juventude em Barra do Piraí, um espaço que vai cuidar das políticas públicas de juventude do município.

“Eu tive a alegria de receber essas lideranças jovens do Rio de Janeiro, que rodam os municípios do nosso estado em busca de fortalecer as políticas públicas de juventude. Essa demanda já estava em nosso Plano de Governo. Precisamos criar um espaço para dialogar, pensar, fortalecer e efetivar políticas para os nossos jovens barrenses. E vamos fazer isso com o apoio do nosso parceiro, o vereador Ludi”, destacou.

Além disso, a prefeita enfatizou a importância de reativar o Conselho Municipal da Juventude e a realizar Fóruns para debater as diretrizes da Política Municipal da Juventude (PMJ) e a Política Nacional da Juventude (PNJ).

“Como vereadora, provoquei o governo municipal por muitas vezes, para reativar o Conselho Municipal da Juventude e realizar fóruns de discussão. Precisamos ouvir os jovens, saber o que eles querem e esperam, e implementar ações e projetos importantes de educação, trabalho e renda, cultura, esporte e lazer, saúde e cidadania. Faremos um governo para todos”, concluiu.