Katia Miki se reúne com comitiva chinesa em Barra do Piraí

Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, recebeu uma comitiva chinesa para discutir possíveis parcerias nas áreas de turismo, cultura, audiovisual, educação e negócios. A reunião ocorreu no gabinete da prefeita, na última terça-feira (29), e teve como objetivo estabelecer cooperação e atrair investimentos para o município.

Participaram do encontro Ziliang Su, secretário-geral da Associação de Amizade Sino-Brasileira; Kalyue Yu, representante do Ministério de Educação da China; Claudia Jannuzzi, presidente do Instituto de Economia Criativa Brasil-China; e Leandro Araújo, gestor de segurança das empresas estatais chinesas no Brasil e CEO da Vig Rio.

A prefeita afirmou que as tratativas com os chineses preveem a possibilidade de instalação de novas empresas na cidade, com impacto na geração de emprego e renda.

“A reunião foi extremamente positiva. Por meio das tratativas conseguimos vislumbrar a possibilidade de novas empresas chegarem ao município, gerando emprego, renda e capacitações, bem como a agregação de atividades turísticas e culturais, e vertentes educacionais. As conversas prosseguirão, e tenho certeza de que os acordos firmados através delas trarão muitos benefícios para a população”, disse a prefeita Katia Miki.

O secretário municipal de Turismo e interino de Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, acompanhou a reunião e afirmou que há expectativa de que algumas ações sejam implementadas a curto prazo.

“As expectativas são muito boas. O município foi visto com bons olhos por todos os presentes na comitiva. Dessa forma, esperamos que algumas ações sejam concretizadas já no curto prazo”, apontou Tadeu.