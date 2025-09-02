Katia Miki visita Santa Casa e confere novos equipamentos em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, visitou o Hospital Santa Casa para vistoriar os novos equipamentos e serviços oferecidos pela unidade, que está sob requisição da Prefeitura, na tarde desta terça-feira (2).

Dentre as novidades do hospital estão a troca de todos os equipamentos da UTI e da Sala Vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tais como monitores e respiradores. Além disso, o setor de hemodiálise foi totalmente repaginado, dispondo de uma equipe de sete nefrologistas prontos para oferecer o melhor atendimento para o paciente renal com equipamentos de extrema qualidade.

“Tenho certeza de que com esses novos aparelhos para a UTI e a melhora do setor de hemodiálise, os pacientes poderão ser atendidos com máxima eficiência e excelência. Nosso governo não descuida da Saúde”, disse Katia.

A prefeita ainda visitou dois outros departamentos do hospital, primeiro as instalações onde será construída a nova Sala Lilás do município e, por fim, o setor de tomografia, onde acaba de ser integrado um novo tomógrafo com capacidade para atender pessoas de até 200 kg.

“A estrutura da Sala Lilás está ficando impecável, através dela atenderemos todas as mulheres vítimas de violência de forma muito mais qualificada e humanizada, aqui na recepção do Hospital Santa Casa. Além disso, agora podemos dizer que temos o maior tomógrafo da região, o equipamento poderá atender pacientes de até 200 kg”, apontou a prefeita.

Aprovando as novas estruturas do hospital e garantindo um atendimento de qualidade, a prefeita finalizou, comentando sobre o compromisso de sua gestão com a saúde.

“Garanto a todos os barrenses que nossa gestão está empenhada em potencializar ao máximo a saúde do município. Com a força e determinação de nossos profissionais, dos quais eu destaco nosso vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, nos tornaremos uma referência”, declarou a chefe do Executivo. Acompanharam a prefeita durante a visita o presidente da Comissão de Requisição da Santa Casa, Matheus Pedroza; a diretora Médica, Nadjanaira do Nascimento; e o diretor técnico, Ricardo Esperanza.