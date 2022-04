Lago do Zoo de Volta Redonda recebe 300 kg de tilápia para ‘Pesque e Não Pague’

Matéria publicada em 18 de abril de 2022, 19:27 horas

Projeto voltado para maiores de 60 anos e aposentados funciona toda segunda-feira, das 7h às 17h

Volta Redonda – O “Pesque e Não Pague”, do Zoológico Municipal de Volta Redonda, recebeu mais 300 quilos de tilápia na semana passada. Os peixes, que vieram de um produtor de Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, pesam, em média, 800g e já estão no lago do zoo, disponíveis para pesca a partir desta segunda-feira, 18.

O projeto, retomado em fevereiro de 2022, foi criado durante o segundo mandato do Governo Neto e é voltado para maiores de 60 anos e aposentados. Hoje, 250 pescadores estão cadastrados e aptos a participar do “Pesque e Não Pague”. Toda segunda-feira, das 7h às 17h, o zoológico está aberto exclusivamente para a atividade, que acontece no mesmo lago onde circulam os pedalinhos de terça a domingo.

O coordenador do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, lembrou que cada pescador pode levar até cinco peixes para casa. “Porém, mais que contribuir com a alimentação da família, a prática melhora a qualidade de vida deste público. O ‘Pesque e Não Pague’ é uma atividade segura em espaço tranquilo e de graça”, afirmou Jadiel.

O cadastro para participar do projeto é feito na sede administrativa no zoo, na Rua 93-C, nº 1.171, Vila Santa Cecília, de segunda a sexta-feira. É preciso levar documento de identidade e comprovante de residência.