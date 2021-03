Lei aprovada em Piraí reduz ‘faixa de domínio’ da Dutra

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 18:08 horas

Objetivo é impedir concessionária de demolir imóveis construídos há décadas ás margens do local

Piraí – A Câmara Municipal de Piraí aprovou projeto de lei de autoria do vereador Alexsandro Sena (PDT), que dispõe sobre a redução da faixa de domínio público da Rodovia Presidente Dutra, no âmbito do município de Piraí, nos moldes da Lei Federal 13.913. A votação ocorreu na última na segunda-feira (15) e foi aprovada por unanimidade. O projeto segue agora para sanção do prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca.

“Essa lei irá beneficiar os moradores que construíram seus imóveis dentro da faixa de domínio público na Rodovia Presidente Dutra, evitando possíveis ações de demolição. Não é justo que um morador ou comerciante, que tenham construído seus respectivos imóveis há anos atrás, serem prejudicados por legislações elaboradas anteriormente, que não priorizam nossa população”, disse Sena.

O projeto de lei visa autorizar o município a reduzir a reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público de rodovias. A proposta tem como objetivo viabilizar a regularização desses imóveis e instituir um novo limite de redução da reserva de faixa não edificável.

“O Poder Público precisa intervir a favor dos nossos moradores. Não deixaremos que a CCR Nova Dutra entre com ações de demolição de bens que foram construídos com muito sacrifício”, afirma Sena.