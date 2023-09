Lei de Hálison prioriza atendimento oftalmológico a pacientes com diabetes

Volta Redonda – A Câmara Municipal aprovou lei de autoria do vereador Hálison Vitorino (PP), autorizando atendimento oftalmológico prioritário para pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus. A medida prevê ainda prioridade para realização de exames e consultas oftalmológicas. O objetivo é, segundo o vereador, assegurar atendimento digno e tempestivo ao portador da doença.

O agendamento das consultas de forma prioritária se estende a toda a rede de saúde, e poderão ser solicitadas e agendadas em uma unidade básica de saúde (UBS), posto de saúde ou em contato com a equipe de saúde de família que atenda o bairro.

– É de conhecimento público e amplo os riscos que o “diabetes mellitus” implicam na visão de pessoas diagnosticadas com a doença, e da necessidade de acompanhamento médico controlado e continuado. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas concentrações de glicose que podem levar a sérios problemas de visão. Trata-se de perigosa complicação que deve ser tratada com muito cuidado, pois pode causar retinoplastia diabética e acarretar até mesmo perda da visão – ressaltou o vereador.

Óculos gratuitos

O Poder Público Municipal deverá fornecer gratuitamente óculos de grau, nos casos em que o cidadão for diagnosticado com “diabetes mellitus”, e comprovar não possuir recursos próprios para aquisição desse equipamento. Os óculos a serem fornecidos deverão ser de comprovada qualidade e que atenda integralmente às necessidades do usuário.

Saúde

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 6,9% da população tem diabetes, o que significa um número entre 13 e 14 milhões de brasileiros, o que coloca o país em quarto no mundo em números absolutos. E hoje a diabetes é maior causa de cegueira em pessoas entre 20 e 60 anos de idade. Ainda assim, mais de 90% dos casos podem ser evitados com o diagnóstico e tratamento precoce, através de consultas regulares.