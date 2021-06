Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 18:02 horas

Barra Mansa – A lei de autoria do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC), que foi publicada nesta quinta-feira (17), estabelece que, a partir de agora, as concessionárias de serviços públicos podem ser impedidas de interromper o fornecimento de energia, gás e água de micro e pequenas empresas, cooperativas de agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e urbanos, por falta de pagamento. A norma é válida enquanto durar a pandemia e abrangerá outros casos de calamidade pública.

A lei autoriza o governo estadual a interceder para que as concessionárias não interrompam os serviços, visando manter a continuidade das atividades econômicas no Estado do Rio de Janeiro, em períodos de crise. “Vivemos uma situação muito grave, em decorrência da pandemia, que tem afetado ainda mais a economia. Por isso, devemos tratar de forma excepcional os segmentos mais vulneráveis. Os micro e pequenos empreendedores estão sendo prejudicados e essa legislação certamente ajudará a manter as atividades em funcionamento e garantir os empregos”, ressaltou o autor.

Marcelo Cabeleireiro destacou que a lei abrange as cooperativas rurais e empreendimentos familiares, tanto rurais quanto urbanos. “Esses segmentos também necessitam de um olhar atento. É muito importante que o Poder Público aja no sentido de evitar que essas atividades sejam encerradas, o que levaria a um quadro de estagnação econômica e desemprego”, concluiu.