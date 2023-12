Lei do vereador Professor Wilson cria aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica

Resende – O prefeito Diogo Balieiro sancionou lei originada em projeto do vereador Professor Wilson , instituindo o aluguel social a ser pago para mulheres que sejam vítimas de violência doméstica. O benefício será temporário e destinado a mulheres que sejam vítimas de violência doméstica, com o objetivo de permitir que elas consigam uma moradia.

O valor a ser concedido pela prefeitura será de até meio salário-mínimo e a mulher precisará cumprir os seguintes requisitos: a) comprovação de domicílio no município de Resende no prazo mínimo de 2 (dois) anos; b) estar inscrita no Cadastro Único; c) apresentação do NIS (Número de Identificação Social); d) apresentar o Cadastro de Pessoa Física – CPF; e) apresentar cópia do Boletim de Ocorrência expedido pela Delegacia de Polícia Civil emitido em no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data de atendimento no equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social; e f) passar por avaliação multidisciplinar por parte da equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, inclusive para os casos excepcionais, atestando a elegibilidade da concessão do benefício de Aluguel Social às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Na justificativa do projeto, o vereador afirmou que o projeto de lei “objetiva afastar as mulheres vítimas de violência de seus agressores, oferecendo maior segurança e dignidade a elas”.

O professor Wilson explicou que 24% das vítimas de violência doméstica não se separam porque não têm como se sustentar.