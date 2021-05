Lela apresenta projeto para acabar com plantão complementar da GM

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 19:45 horas

Volta Redonda – O vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o Lela, apresentou projeto de lei para acabar com o plantão complementar da Guarda Municipal. Segundo afirma Lela, justificando o projeto, “há anos o plantão complementar dos guardas causa um grande descontentamento entre os servidores da Guarda Municipal, quando amplia a carga horária e gera desgaste emocional, tendo em vista a impossibilidade de alguma programação com a família”.

Ele afirma que seu projeto altera a redação dos incisos I e II do Artigo 5º, e suprime o Parágrafo Único do Artigo 5º da Lei Municipal nº 3.252. E, diante da necessidade de aumentar o efetivo da GM por conta de serviços de cobertura de eventos e serviços de interesse público existe a possibilidade do RAS- Serviço Adicional de Salário, previsto em lei municipal de 1996.

Primeiros socorros no pré-natal

Outro projeto de Lela dispõe sobre a implantação do Curso de Primeiros Socorros, durante o Pré-Natal, com a finalidade de informar pais e mães sobre os cuidados e ações que em algum momento sejam necessários em eventual acidente com a criança. Para Lela é muito importante o conhecimento dos pais e saber o que fazer quando o bebê engasga, sufocação (asfixia), afogamento, quedas, sangramentos, enfim enumera várias situações que os Primeiros Socorros salvam vidas, e qualquer segundo até a chegada de um socorro profissional determina em salvar vidas.