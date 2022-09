Leo da Joalheria apresenta propostas de campanha à diretoria da CDL Resende

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 16:05 horas

Principal assunto discutido foi a necessidade de ter um representante do comércio no congresso

Resende – Na noite desta segunda-feira (05), o candidato a deputado federal Leo da Joalheria se reuniu com membros da diretoria da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Resende (CDL), com objetivo de apresentar suas propostas voltadas à categoria comerciária e também sobre a importância do fortalecimento da classe, para que seja possível levar para bancada do congresso um representante de defenda o grupo do lojista.

O candidato enfatizou que, para diversas categorias, existem bancadas representativa, porém a classe comerciária sempre ficou de fora desse nicho. “Precisamos reverter esse quadro. Precisamos estar inseridos no congresso, criando leis que facilitem a vida dos comerciários e gerar empregos. Temos que trazer novas empresas para as cidades, mas para que isso seja possível precisamos desburocratizar todo esse trâmite”, disse.

Leo avaliou a reunião como positiva e acredita que a força das entidades será um fator positivo para a campanha. “A união faz a força. Nós conhecemos as dores e sofremos com as mesmas dificuldades. O meu compromisso já está firmado e essa mensagem foi passada. Foi uma ótima reunião. Com certeza esse apoio somará, e muito, na nossa campanha”, finalizou.