Leo Santos anuncia filiação ao PSD de Barra Mansa

Barra Mansa – O empresário Leo Santos deve se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) em um evento marcado para ocorrer até o fim de agosto, em Barra Mansa. A atividade deve reunir lideranças regionais e estaduais, entre elas o ex-vereador e pré-candidato a deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

A articulação acontece em meio às movimentações do PSD para ampliar sua presença no interior do estado e fortalecer candidaturas locais para as eleições de 2026. A vinda do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está prevista para o ato de filiação.

Leo Santos foi candidato a vice-prefeito em 2024 na chapa encabeçada por Marcelo Cabeleireiro, que terminou em segundo lugar na disputa municipal. A filiação dele ao PSD sinaliza a possível reorganização de alianças na política de Barra Mansa, com vistas ao próximo ciclo eleitoral.