Lideranças fazem ato em Volta Redonda contra Bolsonaro

Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 11:26 horas

Volta Redonda – Organizadores da manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o vice, Hamilton Mourão (PRTB), estão com uma estimativa de que em torno de 500 pessoas participem do evento. A presidente do PT em Volta Redonda, Cida Diogo, informou que estão participando do ato deste sábado lideranças de partidos como o PSOL, PV e PCB, além de movimentos de estudantes, sindicais, entre outros. Cida explicou que a finalidade é denunciar o descaso que o governo federal com a pandemia.

Após se reunirem na parte da manhã deste sábado, em frente a Universidade Federal Fluminense(UFF), na Vila Santa Cecília, os participantes seguirão em caminhada em direção a rodoviária, passando pela São João e retornando pela Amaral Peixoto, seguindo pela Lucas Evangelista em direção a Câmara Municipal. Depois de passarem pela Rua Luiz Alves Pereira, seguirão pela Avenida Paulo de Frontin em direção a feira livre do Aterrado.

O grupo também está solicitando aos participantes que forem à manifestação que levem doações para as pessoas que estão no “Acampamento da Paz”, montado na Praça Sávio Gama, em frente à Prefeitura de Volta Redonda.

-Hoje nós estaremos trabalhando em três eixos: fora Bolsonaro, vacina para todos e greve geral. Já são 500 mil mortes no país e os estudos apontam que metade dessas mortes poderiam ser evitadas se o governo federal tivesse um outro posicionamento em relação a Covid-19 – lamentou.

Cida Diogo também informou que as manifestações pedindo a saída do presidente Bolsonaro estão sendo realizadas em mais de 400 cidades e em todas as capitais do país.