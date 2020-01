Lideranças políticas da região se mostram ‘aliviadas’ com decisão de Bolsonaro

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 09:31 horas



Sul Fluminense – A decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de afastar a possibilidade da instalação de um novo pedágio na Via Dutra, em Barra Mansa, deixou aliviados prefeitos e lideranças políticas do Sul Fluminense. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, também se mostrou satisfeito com o desfecho do caso.

– Ótimo que o presidente reviu essa proposta inicial do projeto, pois isso é bom para a região. O pessoal técnico apresentou três vezes esse projeto, mas eu tinha certeza de que prevaleceria o bom senso. Valeu a luta de todos que se manifestaram, da sociedade civil, da classe política e dos empresários – disse Diogo.

Balieiro lembrou que o presidente frequenta a região há décadas, principalmente Resende, em eventos da Aman. Por isso, acredita o prefeito, ele seria sensível aos apelos contra o pedágio. “O Bolsonaro morou em Resende”, afirmou.

À Coluna Mosaico de segunda-feira, dia 20, o prefeito havia se posicionado contrário à instalação da nova praça de pedágio. Balieiro lembrou que a medida afetaria moradores de Barra Mansa e Volta Redonda que têm de trabalhar nas fábricas de Resende e Itatiaia. Da mesma forma, lembrou que muita gente de Resende trabalha em Barra Mansa e Volta Redonda. “Isso sem falar nos estudantes”, disse ele.

O presidente da Câmara de Volta Redonda, Nilton Alves de faria, o Neném, também se mostrou aliviado. “Foi impressionante o tanto de telefonemas e de gente nos procurando para pedir uma solução para o caso. Recebi esta notícia do recuo do governo federal com muita satisfação. Quem nos procurou foram trabalhadores e estudantes, estes seriam os maiores prejudicados”, afirmou.

A decisão foi comunicada pelo presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira, dia 21, pelas redes sociais. De imediato, foi repercutida pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, que fez uma agradecimento a Bolsonaro.