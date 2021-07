Loja de departamentos deve gerar 30 empregos diretos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 18:42 horas

Barra do Piraí – A recém-chegada rede Magazine Luiza, ou Magalu, ao estado do Rio de Janeiro vem causando certo frisson no mercado. Não obstante pelos seus preços, é uma nova âncora comercial de diferentes marcas do varejo. E Barra do Piraí é uma das cidades onde a empresa pretende investir. A vinda dela para o território barrense já começa a recrutar moradores, que postulam cargos de diferentes setores, prometendo ser mais uma a aquecer o comércio local. A loja será adaptada onde funcionava a Agito&Uso, no Centro, e a data de inauguração ainda está indefinida, com previsão ainda neste ano, gerando cerca de 30 empregos diretos.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, analisa a vinda de uma âncora para Barra do Piraí com “grande importância e relevância comercial”. Aiex, que também é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí (Acebp), relembrou que “os esforços têm sido grandes para atração de empresas” de diferentes ramos e mix, seja para a indústria ou para o comércio.

“Temos que lembrar que, em 2018 recebemos a Rede Lojas Americanas, e, agora, a Magalu. Com isso, demonstra a força e potência do comércio local. O município tem sido vitrine para indústrias e demais empresas, e este é o resultado que a secretaria de Desenvolvimento Econômico vem colhendo, após prospectar, dentro da legalidade, para que recebesse bem os empresários, procurando sanar as demandas que eles trazem”, aponta.

Barra do Piraí tem conseguido atrair várias empresas e indústrias, como as metalúrgicas Brasilata e a Mor. Esta que anunciou a contratação de 470 novos empregos nos próximos meses. Mesmo assim, Wagner Aiex não projeta um “céu de brigadeiro” pelos próximos seis meses. Aponta que haverá dificuldades de empregabilidade como resultado da pandemia pelo avanço da Covid 19.

“A análise para os próximos seis meses é de dificuldade, com a pandemia ainda persistente. As empresas estão se aprimorando e se reinventando, com a economia podendo voltar, de forma positiva e gradativa. Barra do Piraí vai acompanhar os demais municípios do país, e a secretaria – junto com os setores da prefeitura – se mostra antenada, colocando o ‘carro na frente’, para que não venhamos a perder postos de trabalho”, frisa o secretário.