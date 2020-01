Luciane Rabha assume associação de entidades de previdência municipais

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 08:34 horas

Angra dos Reis- A presidente do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (AngraPrev), Luciane Rabha, assumiu, na noite de quarta-feira (15), em cerimônia no Iate Clube Aquidabã, a direção da Associação das Entidades de Previdência Municipais e do Estado do Rio de Janeiro, a AEPREMERJ. Também tomaram posse os demais membros da nova diretoria, além dos conselheiros deliberativos e fiscais que estarão à frente do órgão, no biênio 2020/2021.

– Nossa missão é deixar um legado na AEPREMERJ, visando a criação de mecanismos para levar capacitação aos municípios pequenos, com uso das novas tecnologias. Faço aqui um agradecimento especial ao prefeito Fernando Jordão por confiar a mim a direção da previdência do município – destacou Luciane Rabha, ao lado de familiares, amigos e da equipe do AngraPrev.

Mesmo depois de participar, no Rio de Janeiro, de uma audiência pública sobre a concessão rodoviária da BR-101, o prefeito de Angra, Fernando Jordão, fez questão de participar do evento, entendendo sua importância para a cidade.

– É a primeira vez que temos alguém de Angra à frente desta importante entidade. Esta conquista representa muito para o município, porque é a prova de que estamos no caminho certo, é o reconhecimento de um trabalho sério, responsável e comprometido com o servidor público aposentado e nossos pensionistas. Tenho certeza que Luciane vai compartilhar com todos os municípios representados pela AEPREMERJ sua experiência e ações que impactaram positivamente a vida do AngraPrev – ressaltou o prefeito, acompanhado da Procuradora-Geral do Município, Márcia Paiva.

Prestigiaram a cerimônia diversas autoridades do setor previdenciário do país, dentre eles o presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, João Carlos Figueiredo; o presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal, Heliomar Santos; e o presidente da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias, Márcio Apolinário.