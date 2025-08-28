Luciano Mineirinho retoma projeto “Vereador Na Sua Rua” em Volta Redonda

Volta Redonda – O vereador Luciano Mineirinho retoma nesta sexta-feira (29) o projeto “Vereador Na Sua Rua”, iniciativa lançada no início de 2020. O objetivo é percorrer as ruas dos bairros, ouvindo os moradores e dando voz às suas demandas junto ao Poder Público.

“Quando iniciei esse projeto, pensei em ir de porta em porta dos moradores, buscando ouvir o que poderíamos agregar e cobrar das melhorias para a localidade junto ao Poder Público”, enfatizou o vereador.

A retomada do projeto traz novidades: uma tenda ficará com parte da equipe do vereador, enquanto a outra parte percorrerá as ruas do bairro.

“O objetivo é um só, dar voz a nossa população”, diz Luciano Mineirinho.

A agenda do “Vereador Na Sua Rua” inicia no bairro Candelária, nesta sexta-feira, às 8h30. No dia 5 de setembro, o projeto seguirá para o bairro Padre Josimo, no mesmo horário.