Luciano Pançardes recebe o título de Cidadão Barrense

Barra do Piraí – O diretor-presidente dos jornais DIÁRIO DO VALE e A Voz da Cidade, jornalista Luciano Pançardes, recebeu na noite desta quinta-feira (30), o título de Cidadão Barrense. A cerimônia aconteceu na sede do Royal Esporte Clube. A homenagem foi entregue pela vereadora Katia Miki ao jornalista Luciano Pançardes e ao prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, que foi representado pelo secretário municipal de Administração, Carlos Macedo.

Diversas autoridades e pessoas que ajudaram a transformar Barra do Piraí também receberam a honraria.

O evento contou com a presença do prefeito Mário Esteves, de todos os vereadores, do comandante do 10º BPM, Coronel Fofano, do delegado da 88ª DP, Antônio Furtado, além do deputado estadual Anderson Moraes, que recebeu uma medalha representando o governador Cláudio Castro .

Luciano agradeceu pela homenagem recebida:

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade e satisfação de receber essa honraria aqui na nossa querida Barra do Piraí. Cidade que sempre fez parte do nosso noticiário, seja pelos seus encantos ou na batalha que a comunidade enfrenta para garantir mais qualidade de vida, sempre tivemos um prazer danado em participar do seu dia a dia. Uma honra ser oficialmente considerado filho dessa terra. Espero poder publicar lindas histórias barrenses. Meu muito obrigado à vereadora Kátia Miki pelo carinho”, disse Luciano Pançardes.

Kátia Miki afirmou que o motivo da homenagem é a atuação dos veículos dirigidos por Pançardes:

—O Luciano Pançardes, através do DIÁRIO DO VALE e da Voz da Cidade, presta um serviço a muito importante a Barra do Piraí, com jornalismo isento, independente e com notícias de relevância social — disse.

Sobre Luciano Pançardes

Nascido em Barra Mansa-RJ, em 12 de novembro de 1974, Luciano Rodrigo Pançardes é filho de João Batista Pançardes (in memorian) e Maria Aparecida Pançardes. Casado com Renata Cristina de Oliveira Pançardes, tem dois filhos: Isabella e Davi. É um apaixonado pela leitura e pela região Sul Fluminense, onde vive e cria seus filhos.

Jornalista por vocação, Luciano praticamente cresceu na redação do jornal A Voz da Cidade, veículo fundado por seu pai em 3 de outubro de 1970. Na empresa, trabalhou desde os 14 anos e hoje ocupa o cargo de diretor-geral e jornalista responsável.

Sua larga experiência é resultado de muita dedicação, já que passou por todos os setores do jornal. Hoje, Luciano Pançardes escreve um capítulo importante na história do primeiro jornal diário da região. Como jornalista, participou da divulgação de fatos marcantes na vida social, comercial, política e empresarial dos municípios do Sul Fluminense, com conteúdo dinâmico, moderno, integrado e focado na comunidade.

Seu empreendedorismo o levou a fundar, em 05 de dezembro de 2005, o semanário com maior circulação na Região das Agulhas Negras, a Folha Fluminense. Outro semanário do grupo, o Jornal da Costa Verde, foi criado em 5 de Julho de 2013, com sede em Angra dos Reis.

Luciano Pançardes continua inovando e modernizando os produtos editorais que administra. Agrega ainda a formação em Web Design certificado pela Macromedia e Curso de Redação e Criação Publicitária expedido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing.

Em seu vasto currículo, o jornalista ainda exerceu o cargo de Secretário de Comunicação de Resende, durante o governo de Sílvio de Carvalho.

Possui título de Profissional Emérito e outras comendas de diversas cidades da região Sul Fluminense por relevantes serviços prestados.

No cenário internacional, Luciano Pançardes é correspondente na ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2017 e é filiado à UNCA (Associação dos Correspondentes da ONU). Ele também integra, com jornalistas do mundo todo, a instituição Foreign Press Correspondents in the USA, que é uma das maiores associações de jornalistas estrangeiros do mundo.

Em 01 de novembro de 2022, Luciano Pançardes assumiu o controle do DIARIO DO VALE, tornando-se um dos principais publishers do estado do Rio de Janeiro. É militante na luta pelo fim das exclusões sociais e do preconceito em qualquer esfera de execução.