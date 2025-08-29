Luciano Pançardes recebe Título de Cidadão Volta-redondense

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda promoveu, na noite desta quinta-feira (28), a Sessão Solene dedicada à entrega da Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, principal honraria concedida pelo Legislativo da cidade. A cerimônia, realizada no plenário da Casa a partir das 19h, reuniu autoridades, convidados e familiares dos homenageados.

No total, 34 personalidades receberam a medalha em reconhecimento a suas contribuições à sociedade. Entre eles esteve o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, indicado para a homenagem pelo vereador Nilton Alves de Faria, o Neném. A proposta foi apresentada por meio de projeto de resolução e aprovada de forma unânime pelos parlamentares.

Embora ainda não tenha oficializado uma eventual candidatura ao Governo do Estado, Paes aparece entre os nomes cogitados para disputar as próximas eleições.

O diretor do Grupo Pançardes de Comunicação e proprietário dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale, Luciano Pançardes, recebeu o Título de Cidadão Volta-redondense. Natural de Barra Mansa, foi agraciado pelo trabalho em prol da comunidade de Volta Redonda e da região, reforçando o direito constitucional à informação.