Luis Antônio Cardoso faz caminhada por Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 17:12 horas

Barra Mansa – Em campanha nesta sexta-feira e sábado, dias 16 e 17, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Luis Antônio Cardoso (PSC), caminhou pelas principais ruas do Centro de Barra Mansa acompanhado de apoiadores. Conversando com moradores e comerciantes, falou de suas propostas para o município, o interior e para o setor do comércio.

Como comerciante, Luis Antônio Cardoso, conhece a realidade e o dia a dia de quem tem ou trabalha em um comércio. O setor foi um dos mais prejudicados no período de pandemia da Covid-19, gerou um recorde de demissões e fechamento de empresas em 2020, de acordo com o IBGE. Desde a retomada e o fim das medidas restritivas o segmento vem apresentando melhora, mas muitos ainda lutam para se recuperar. “Eu sou comerciante e conheço a realidade do setor. Essa caminhada pelo Centro de Barra Mansa é muito importante para ouvir as necessidades dos comerciantes e moradores. Durante a Pandemia tivemos vários casos de comércios que fecharam as portas, por não aguentarem a pressão das medidas restritivas. Todo mundo foi afetado e estamos nos reinventando para seguir em frente. Meu projeto é, na Alerj, lutar por melhorias no setor propondo redução em impostos e formas de crédito, principalmente para os pequenos e médios empreendedores”, destacou o candidato.

Na sexta-feira, dia 16, a caminhada de Luis Antônio Cardoso contou com a participação do candidato a deputado federal Deley. “Ter o Deley conosco é muito importante, ele foi peça fundamental para que Barra Mansa conseguisse emendas para estar concretizando um sonho antigo, que é a finalização do pátio de manobras. Ele é um parceiro essencial para o crescimento, não só de Barra Mansa, mas de todo o Sul Fluminense. Já disse em outras oportunidades e volto a reforçar, precisamos eleger pessoas comprometidas com a nossa região e ter o Deley na Câmara Federal vai ser de grande valia para todos e tenho certeza, que na Alerj também vou poder desempenhar um papel importante para o interior”, disse Luis Antônio Cardoso.

Deley também destacou a importância de ter pessoas comprometidas com Barra Mansa e o Sul Fluminense. “Essa caminhada é um momento importante de prestar contas e pedir o apoio da população para que eu e o candidato a deputado estadual Luis Antônio Cardoso possamos continuar trabalhando para a cidade nos governos Estadual e Federal. Com o nosso trabalho em conjunto conseguimos tirar do papel conquistas importantes como a retomada das obras do Pátio de Manobras, Calçadão do Vila Nova, entre tantos outros investimentos. Isso mostra o nosso compromisso e responsabilidade de voltar para continuar ajudando Barra Mansa e o Sul Fluminense. Estamos na reta final para as eleições, momento para decidir quem respeita o dinheiro público, e que já tem muitos serviços prestados na cidade”, destacou Deley, candidato a deputado federal.