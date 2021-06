Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 20:37 horas

Piraí – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) participou na manhã desta terça (01/07) da Inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria de Lourdes Gama Ferreira, no Centro do município. Também participaram da inauguração o prefeito Tutuca (PSC/RJ), Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca (MDB/RJ), vereadores, secretários municipais e representantes do Conselho Municipal de Saúde.

A USF Maria de Lourdes Gama Ferreira – mãe de Tutuca – começou a ser reformada em 2012, porém a obra se arrastou por oito anos, com diversas paralisações, sendo concluída este ano pelo atual governo.

O deputado federal Luiz Antônio agradeceu aos presentes e destacou o apoio que vem dando ao município de Piraí. O parlamentar – a pedido do secretário municipal de Serviços Públicos, Darlei Gomes – já destinou R$ 400 mil para a reforma do PSF de Arrozal e informou que em breve a cidade ganhará um castramóvel e uma unidade do projeto socioesportivo Ponto de Partida (antigo Valências no Esporte).

“Em cinco meses de mandato é visível a mudança da cidade, em especial o cuidado e zelo pelos espaços públicos recém-reformados pela atual gestão em Piraí”, afirmou Luiz Antônio.

Gustavo Tutuca ressaltou a importância da reabertura e entrega da unidade. “Isso só foi possível graças às parcerias firmadas entre os poderes, em especial com o deputado federal Luiz Antônio e o governador Cláudio Castro. Parabenizo também o empenho e trabalho feito pela secretária de Saúde, Giane Gioia, e toda sua equipe”, disse o secretário.

Já o prefeito Tutuca fez questão de enfatizar que obras públicas não possuem pais. “O início do projeto de reforma da unidade se deu em 2012, no final de meu mandato, porém a obra se arrastou por oito anos, com diversas paralisações, sendo concluída apenas este ano. Não me sinto dono de nenhuma obra, as recentes conclusões estão sendo feitas pensando apenas no bem-estar da população”, concluiu o prefeito.