Luiz Antônio Corrêa participa de inaugurações em Pinheiral

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 19:53 horas

Pinheiral – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) esteve em Pinheiral nessa sexta-feira (11), para participar da inauguração da obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Centro, que agora passa a se chamar Aciolly Ribeiro do Nascimento e também da inauguração da sede própria da Casa Abrigo.

A intervenção na Unidade de Saúde abrangeu toda a parte elétrica e estrutural da unidade, que teve o corredor interno ampliado e ganhou um banheiro próprio para o consultório ginecológico, oferecendo maior privacidade aos pacientes. Além disso, também foram inclusas novas salas para consultas e a implantação de acesso para portadores de deficiência física, o que garantirá a acessibilidade a todos.

De acordo com o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, “entregar essa obra próxima ao ano aniversário de emancipação do município (13/06) é uma grande realização. Durante todo meu mandato, a meta é entregar cada vez mais novos benefícios para nossa população, que merece serviços e atendimento de qualidade. Vamos continuar nos empenhando e, com certeza, ainda há muito vir”, afirmou.

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa destacou que se sente pinheiralense pela quantidade de amigos que possui na cidade e por ter trabalhado pela região quando foi deputado estadual e Pinheiral ainda era distrito de Piraí.

O parlamentar também citou as emendas que indicou para o município no seu mandato.

“No ano de 2019 conseguimos R$ 200 mil para ajudar o custeio da Saúde, que já foi pago; indiquei, em 2020, recursos da ordem de R$ 1 milhão, que servirão para a reestruturação do bairro Varjão e R$ 500 mil para o combate à Covid-19, que também já foi pago; e esse ano teremos um castramóvel e um pólo do projeto esportivo Ponto de Partida”, concluiu.

Já a sede da Casa Abrigo, nomeada de José Tadeu Dutra, em homenagem ao saudoso professor, fica no bairro Chalé e e possuirá três quartos (feminino, masculino e um berçário), brinquedoteca, dois banheiros, sala de TV, área administrativa, sala de jantar e cozinha, além de ser toda adaptada para atender com excelência as pessoas com necessidades especiais.

A Casa Abrigo é uma instituição que por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, fica responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família.

Também estiveram presentes ao evento o deputado federal Delegado Antônio Furtado, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, a vice-prefeita Sediene Maia,vereadores e secretários municipais.