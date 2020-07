Luiz Antônio destina R$ 2,8 milhões para combate ao coronavírus na região

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 19:07 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) encaminhou três emendas parlamentares no valor de R$ 1 milhão para Valença; R$ 1 milhão para Barra do Piraí; e R$ 800 mil para Vassouras para serem usadas no combate ao Coronavírus. Os recursos adicionais podem ser usados para a ampliação de leitos de UTIs, compra de equipamentos e remédios entre outras ações ligadas ao controle da doença.

Durante a abertura simbólica da nova Lojas Cem, em Vassouras, o deputado federal Luiz Antônio Corrêa aproveitou o retorno ao município para anunciar a destinação de mais R$ 800 mil para o combate do novo coronavírus. Os recursos, frutos de emenda ao orçamento, somam-se ao R$ 1 milhão já investido pelo parlamentar na Saúde vassourense em 2020.

“Quero agradecer por tudo que o deputado Luiz Antônio tem feito pela Saúde do nosso município. Agora já são R$ 1.800 milhão de recursos enviados somente esse ano”, destacou o prefeito Severino Dias.

Em Valença, o deputado Luiz Antônio destacou a parceria com o prefeito Fernandinho Graça e informou que a emenda já está nos cofres da Prefeitura. “Essa ajuda fará com que o prefeito e a secretária de Saúde, Soraia Graça, possam continuar conduzindo com competência e transparência essa luta contra a Covid-19”, afirmou o Parlamentar.

O prefeito agradeceu ao apoio do deputado e afirmou que a verba chegou em uma hora muito importante. “Tenho certeza que fizemos o dever de casa, porque Valença não foi muita atingida, os resultados da pandemia estão aí e com essa ajuda vamos trabalhar para que a doença não cresça no nosso município”, disse Graça.