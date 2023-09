Lula e Zelensky se encontram na quarta-feira em Nova York

Nova York – Após quatro meses de desencontros e expectativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente deve se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, na próxima quarta-feira à tarde. O aguardado encontro ocorrerá no hotel onde Lula está hospedado, após Zelensky aceitar o convite para a conversa. Vale destacar que o último contato entre os dois líderes ocorreu em março deste ano, tornando esse encontro particularmente significativo.

Em maio, houve uma oportunidade perdida de reunião durante a cúpula do G7, no Japão. O governo brasileiro afirma que ofereceu mais de dois horários para Zelensky, que também estava presente como convidado no evento. No entanto, o presidente ucraniano não compareceu à reunião. Autoridades ucranianas, por sua vez, argumentam que o Brasil demorou a responder ao pedido de Zelensky para se encontrar com Lula e, quando a oferta de horários foi apresentada pelo governo brasileiro, Zelensky já tinha compromissos agendados.

Esse desencontro anteriormente perturbou as relações bilaterais, levando a declarações polêmicas de Zelensky, incluindo uma em que ele comparou as declarações de Lula às do presidente russo, Vladimir Putin.

A conversa entre Lula e Zelensky por telefone, em março deste ano, incluiu um convite do mandatário ucraniano para que o presidente brasileiro visitasse Kiev.

Além desse aguardado encontro com Zelensky, Lula tem uma agenda cheia durante sua estadia em Nova York, que vai até quinta-feira. Ele participará da Assembleia-Geral da ONU e tem previsto um encontro com o presidente americano, Joe Biden, além de outras reuniões de alto nível.

Uma das questões mais relevantes na agenda de Lula é a criação de um grupo de países para auxiliar na busca por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Lula expressou seu desejo de discutir essa questão com o presidente ucraniano, mas Zelensky mantém a posição de que qualquer negociação deve se basear nas condições previamente apresentadas pela Ucrânia.

É importante notar que o presidente ucraniano gostaria que o Brasil adotasse uma postura mais rigorosa em relação à Rússia. Enquanto o governo brasileiro condena a invasão russa na Ucrânia, não concorda com a aplicação de sanções econômicas contra a Rússia, como têm feito os Estados Unidos e os países da União Europeia.

Nesse contexto, o assessor especial para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, teve visitas importantes a Kiev e Moscou antes da Cúpula do G7, demonstrando o esforço do Brasil em desempenhar um papel construtivo nas questões globais relacionadas à paz e segurança internacionais. Em abril, o chanceler russo, Sergey Lavrov, também visitou Brasília, reforçando a importância do diálogo entre Brasil e Rússia na busca pela paz mundial.