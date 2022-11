Lula se reúne com o presidente argentino, Alberto Fernández

Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 16:55 horas

São Paulo – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira (31) com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em um hotel próximo à Avenida Paulista, na região central da capital. É o primeiro compromisso oficial de Lula após a vitória nas urnas.

Fernández publicou um breve vídeo em sua conta no Twitter em que aparece abraçando Lula. “Todo meu amor, admiração e respeito, querido companheiro. Temos um futuro que nos abraça e nos convoca”, escreveu o presidente argentino na publicação.

No domingo (30), Fernández, assim como outros líderes mundiais, cumprimentou Lula pela vitória no segundo turno das eleições presidenciais. “Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina”, escreveu também no Twitter. “Aqui tem um companheiro para trabalhar e sonhar”, disse.

Em uma disputa acirrada, o ex-presidente, que já comandou o país por dois mandatos, entre 2003 e 2010, foi eleito para exercer um terceiro mandado à frente da Presidência da República. Com 60,3 milhões de votos, Lula obteve 50,9% dos votos válidos no segundo turno das eleições, realizada ontem. Ele derrotou o presidente Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição.

Por Daniel Mello – Repórter da Agência Brasil – Edição: Fernando Fraga