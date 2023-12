Magno Malta critica governo por não chamar Hamas de grupo terrorista

Brasília – Em pronunciamento nesta segunda-feira (11), na sessão de debates no Plenário que reuniu familiares de reféns em poder do grupo palestino Hamas desde o ataque a Israel em 7 de outubro, o senador Magno Malta criticou o fato de o Brasil não classificar o Hamas como grupo terrorista.

“Hoje ocorreu aqui neste Plenário uma sessão em memória dos mortos, dos mutilados, uma sessão de que participaram familiares e vítimas do ataque criminoso do Hamas, chamado pelo presidente [da República, Luiz Inácio Lula da Silva], pelos seus ministros e pela esquerda do Brasil de ‘movimento de resistência’. Chamar de movimento de resistência um grupo de terroristas… Aliás, terrorista é muito bem tratado no Brasil”, disse o senador.

Malta lembrou o caso de Cesare Battisti, acusado de terrorismo na Itália, que morou no Brasil de 2004 a 2019, quando foi extraditado para sua terra natal. Na Itália, Battisti admitiu sua participação no assassinato de quatro pessoas em 1970.

“No dia do julgamento dele no Supremo, lá estava a esquerda assistindo. E hoje o então presidente do Supremo [ministro Luís Roberto Barroso], que era o advogado do terrorista, provou por A mais B que ele era um homem de bem. Nossa, que festa que eles fizeram! […] Prisão perpétua na Itália. Fez uma delação e assumiu os crimes. Queimou crianças vivas, com a família, dentro de casa, mas… Chamado de guerrilheiro, de revolucionário. Mas aqui quem rezou o terço, quem estava com a Bíblia na mão na Praça dos Três Poderes foi chamado de terrorista. O Hamas é respeitado e contemplado pelo governo do Brasil”, criticou. Com informações da Agência Senado.