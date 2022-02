Mais 128 famílias receberão Auxílio Brasil em Pinheiral

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 20:18 horas

Pinheiral – A partir deste mês – fevereiro – cerca de 2.168 famílias passarão a ser beneficiadas pelo Programa Auxílio Brasil (PAB). A ação é possível devido à concessão de benefícios para mais de três milhões de novas famílias para a folha de pagamento de janeiro de 2022, promovida pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério da Cidadania, responsável pela gestão de benefícios do programa. Para garantir uma renda básica às famílias vulneráveis elegíveis ao Programa, a Senarc incluiu 3.069 milhões de famílias de todo o país no PAB. A informação é da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), da Prefeitura de Pinheiral.

Segundo a coordenadora do Programa do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, Vanusa Azevedo, todas as famílias que estavam na fila foram habilitadas. “Passamos de 1.710 para 2.168, o que marca um grande salto já que durante os anos de 2020 e 2021 ficamos sem a inserção de nenhuma família no Programa de Transferência direta de renda por conta do pagamento do Auxílio Emergencial”, explicou a coordenadora.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Pinheiral, Patrícia Rivello, as equipes têm trabalhado na descentralização do Programa Auxílio Brasil. “Hoje contamos com uma cadastadora em cada Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para acolher, orientar e receber os usuários da Política de Assistência Social. Além de qualificar e atender às necessidades, estamos realizando um trabalho de busca ativa das famílias, cujo objetivo é alcançar as pessoas que estão “invisíveis”, aquelas que até o momento não foram inseridas nas ações socioassistenciais da rede de proteção social no município. O Programa Cadastro Único e Auxilio Brasil vem fazendo esse alcance através das equipes de entrevistadores e digitadoras. A Busca Ativa, por meio dos visitadores sociais, chega aos domicílios para levantar dados atuais, considerando que a realidade destas famílias não é inerte, mas está sempre em transformação”, disse a secretária.

Ednardo assina termo de cooperação técnica para construção de área de lazer

A construção da área de lazer do Cruzeiro II está prestes a começar. O prefeito Ednardo Barbosa assinou um termo de cooperação técnica que autoriza o início do processo licitatório e contratação da empresa para que o governo inicie a execução das obras. O investimento no valor de mais de R$1,8 milhões está sendo viabilizado por meio do Programa ‘Governo Presente nas Cidades’.

De acordo com o prefeito, a área será composta de quadra poliesportiva coberta, playground e academia de ginástica ao ar livre. “O local será transformando em uma grande área de lazer voltada para a promoção da saúde de adultos e crianças do bairro. Aproveito para mais uma vez agradecer o deputado Estadual e secretário de Estado de Turismo, o meu amigo Gustavo Tutuca, pela intermediação, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos e ao governador Cláudio Castro por viabilizar mais uma melhoria na infraestrutura de Pinheiral. Seguimos trabalhando e buscando ainda mais benfeitorias para a nossa cidade!”, ressaltou o prefeito.

No ano passado, primeiro ano da segunda gestão do prefeito Ednardo Barbosa, foram entregues à população oito obras: a construção da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Varjão, a construção da sede própria da Casa Abrigo, a reforma da Loja do Artesão, na antiga Estação Ferroviária, a revitalização do campo e sede social do Parque Maíra, a reforma da Unidade de Saúde da Família do Centro, a reforma e revitalização da quadra do Rolamão e o calçamento das servidões das Acácias e Oswaldo Soares, no bairro Ipê.