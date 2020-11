Mais de 790 mil eleitores da região devem votar neste domingo

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:12 horas

Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí têm menos eleitores do que tinham na eleição de 2016

Sul Fluminense – Neste domingo (15) , 791.159 eleitores são aguardados nas seções eleitorais do Sul Fluminense para escolherem candidatos a prefeito e vereador. O número é somente 0,35% maior do que o registrado nas eleições municipais de 2016, quando havia 788.435 eleitores registrados na região.

Três das cinco maiores cidades da região (Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí) tiveram queda no número de eleitores. A maior redução entre essas cidades foi de 2,00% em Barra do Piraí, seguida pelos 1,31% de Barra Mansa e 0,11% de Volta Redonda. Resende e Angra dos Reis tiveram aumento em seus eleitorados: respectivamente, 1,57% e 0,47%.

O quadro com a evolução do número de eleitores em todas as cidades da região se encontra no fim desta reportagem.

O eleitorado na região

Município jul/16 jul/20 Evolução ANGRA DOS REIS 129.454 130.059 0,47% BARRA DO PIRAÍ 71.099 69.676 -2,00% BARRA MANSA 135.384 133.606 -1,31% ITATIAIA 25.182 25.206 0,10% PARATY 28.802 31.108 8,01% PINHEIRAL 17.682 17.633 -0,28% PIRAÍ 21.902 22.777 4,00% PORTO REAL 16.931 17.453 3,08% QUATIS 10.393 10.792 3,84% RESENDE 92.757 94.212 1,57% RIO CLARO 15.609 15.646 0,24% VOLTA REDONDA 223.240 222.991 -0,11%

Eleitor pode votar mesmo sem o título

Rio – O eleitor que perdeu o título de eleitor e não tirou a segunda via poderá votar sem problemas no primeiro e segundo turnos das eleições, em 15 e 29 de novembro. Basta apresentar ao mesário, na seção eleitoral, um documento oficial de identificação com foto, como a carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei ou carteira nacional de habilitação, por exemplo. O eleitor com a biometria já cadastrada poderá também utilizar o aplicativo e-Título como documento de identificação na hora de votar.

Neste ano, o aplicativo passou por atualizações e, agora, o perfil do eleitor inclui a foto coletada no momento do cadastramento biométrico. O e-Título está disponível gratuitamente nas lojas online Google Play e Apple Store. Quem estiver sem o título de eleitor deve se certificar sobre o local de votação e a seção eleitoral. É possível consultar o local e seção de votação no próprio aplicativo e-Título ou no site do TRE-RJ.

O artigo 91-A da Lei das Eleições (Lei 9.504/97) dispõe que “no momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia”. Recentemente, porém, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento, aplicado desde 2010, que garante o exercício do direito ao voto mesmo sem a apresentação do título de eleitor. A decisão do STF diz que somente ficará impedido de votar o eleitor que não apresentar um documento oficial com foto que permita ao mesário identificá-lo.

TSE explica o que eleitor pode ou não fazer no domingo

Brasília – Todas as regras podem ser conferidas na Resolução no 23.610/2019 do TSE e na Lei nº 9.504/1997. Algumas condutas são, inclusive, consideradas crime eleitoral. São vedadas, por exemplo, todas as formas de propaganda no dia da votação.

Devido à pandemia de Covid-19, será obrigatório o uso de máscara para que o eleitor possa entrar e permanecer na seção eleitoral, conforme determinado no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020.

O que pode

É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

O eleitor ainda pode levar para a cabine de votação uma “cola” (lembrete) com os números dos candidatos escolhidos.

A legislação também permite a manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição.

Por fim, é permitido que, nos crachás dos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, sendo vedada a padronização do vestuário.

O que não pode

Segundo a legislação eleitoral, no dia da votação, é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

Também são vedados, até o término do horário de votação, com ou sem utilização de veículos: aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda; caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa; abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento; e distribuição de camisetas.

A legislação proíbe ainda: o uso de alto-falantes, amplificadores de som, comício, carreata e qualquer veículo com jingles; a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; o derrame de santinhos e outros impressos no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição; e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdo na internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.

Aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores, é vedado o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras.

Fonte: TSE