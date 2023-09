Maneko Artemenko começa reforma do secretariado

Paulo de Frontin – Cinco dias após retornar à prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin, o prefeito Maneko Artemenko deu posse na segunda-feira (25), a três novos secretários municipais. As posses dos secretários de Governo; Saúde; Desenvolvimento, Trabalho, Renda, Ciência e Tecnologia, além da Procuradoria Geral, marcam o início da reorganização administrativa que, Maneko afirmou, será gradativa.

— O governo tem pressa de fazer as coisas acontecerem. É urgente que elas aconteçam neste meu retorno à Prefeitura, precisamos atender aos anseios de nossa população. Vamos trabalhar na direção de ações importantes e também de grandes realizações em Engenheiro Paulo de Frontin, mas este trabalho também passa pela composição do meu secretariado, cujas nomeações serão feitas gradativamente — afirmou.

Entre os primeiros nomeados no retorno de Maneko está Ricardo Balthazar, que volta a comandar a Secretaria de Governo e que, desta vez, acumula ainda a Saúde, interinamente. Fernanda de Souza Medeiros reassumiu a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Renda, Ciência e Tecnologia. Rosilaine da Fonseca Pereira foi empossada na Procuradoria-Geral do município.

— Cheguei a dizer que anunciaria todo o secretariado hoje, mas ainda estamos conversando com alguns nomes que gostaríamos de ter na equipe. Nosso desejo é acertar muito mais do que errar nos indicados — afirma o prefeito.

Após quatro meses afastado da Prefeitura por decisão judicial, Maneko Artemenko reassumiu o cargo na quinta-feira, dia 21, após obter uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do ministro relator Antônio Saldanha Palheiro. Na liminar, o ministro acatou o pedido da defesa e acolheu os embargos declaratórios.

“Para determinar o regular processamento do feito, defiro parcialmente a liminar a fim de suspender, até o julgamento definitivo deste habeas corpus, as medidas cautelares de afastamento do paciente do exercício do seu cargo de prefeito do município de Engenheiro Paulo de Frontin”, afirma a decisão.

Antes de reassumir o cargo, Maneko caminhou pelas principais ruas da cidade por três horas. Cumprimentou e conversou com comerciantes, comerciários, profissionais liberais, taxistas e populares. Já reempossado, Maneko se reuniu com os secretários do governo interino e agradeceu a contribuição de cada um ao município. Em seu primeiro discurso, agradeceu a Deus, à família, amigos, às correntes de oração por seu retorno e à Justiça. Ele prometeu trabalho.

— Sempre confiei na Justiça e em Deus. Desde quando me sentei na cadeira de prefeito procurei honrar os votos recebidos e toda a população frontinense. Quero agradecer minha família, amigos, a todos que oraram, rezaram, pediram a Deus pelo meu retorno. E às pessoas que sempre estiveram ao meu lado, nesse momento difícil. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Nosso município precisa andar — declarou.