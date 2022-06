Maneko e Cláudio Castro inauguram Casa do Trabalhador

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 18:28 horas

Paulo de Frontin – A cidade de Engenheiro Paulo de Frontin promoveu na noite de segunda-feira, dia 27, uma solenidade para comemorar os 500 dias da gestão do prefeito Maneko Artemenco. O evento, que contou com a presença do governador Cláudio Castro e secretários de Estados, teve a inauguração da Casa do Trabalhador, um empreendimento do governo do estado no município. Na ocasião, foram anunciados ainda a liberação de recursos de dois grandes investimentos que cujas obras iniciarão em breve, que são o Lago Azul e o Pórtico de Entrada da cidade. O evento foi realizado na Praça Roger Malhardes, no Centro, e contou com a presença de diversas lideranças políticas do estado.

Nem mesmo a noite fria, com temperatura na casa dos 11 graus, espantou os visitantes e a população. Emocionado, Maneko destacou os desafios de governar a cidade nesses primeiros 500 dias e agradeceu seus secretários, equipe, os funcionários da administração municipal e a população.

“Quando assumimos, sabíamos que os desafios eram muitos, mas nos colocamos à disposição para enfrentá-los e é isso que estamos fazendo, juntamente com nossa equipe. Sabemos que ainda há muito que se fazer, mas com dedicação e compromisso com a nossa população, estamos no caminho do crescimento”, frisou.

O prefeito aproveitou a ocasião para destacar que fazia muito tempo que a cidade não recebia um governador do estado para inaugurar uma secretaria e assinar, em terras do município, convênios para a liberação de recurso estadual.

“O governador Cláudio Castro tem sido um grande parceiro de Paulo de Frontin, disponibilizando recursos para que possamos crescer. Sem esse apoio não conseguiríamos chegar ao estágio que estamos caminhando, o de grandes investimentos que celebraremos brevemente. Em nome da população, agradeço muito pelo empenho e atenção do governo estadual para com a nossa cidade”, completou Maneko.

De acordo com o governador Cláudio Castro, a Casa do Trabalhador vai beneficiar cidadãos com apoio, orientação, informação, capacitação, qualificação, intermediação de mão de obra e encaminhamento para atividades de geração de emprego. “Nosso governo tem olhado com carinho para as novas gerações, para o ensino profissionalizante e, principalmente, para a instrução daqueles que querem uma vida melhor”, afirmou o governador.