Manifestantes de direita querem anulação das eleições - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 12:27 horas

Eles alegam que Forças Armadas teriam encontrado irregularidades na geração dos códigos binários; organizações internacionais atestam lisura das eleições

Resende – Hermiton Moura, um dos líderes do movimento ‘Vem Pra Direita’ em Volta Redonda, afirmou que o objetivo dos manifestantes acampados na entrada principal da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) é a anulação das eleições presidenciais. Eles querem que as Forças Armadas se valham de uma interpretação do artigo 142 da Constituição Federal para intervirem, declarando nulas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proclamaram o resultado do segundo turno da eleição presidencial, com vitória de Luís Inácio Lula da Silva. A regularidade das eleições, contudo, foi declarada por diversas organizações que acompanharam o processo.

Hermiton fez questão de deixar claro que o movimento é espontâneo: “Não existe uma liderança ou coordenação. Todos os que estão aqui vieram espontaneamente, exclusivamente em defesa de nossos ideais”, disse.

O grupo começou a se movimentar na segunda-feira (31/10), dia seguinte ao segundo turno da eleição presidencial. Eles estão acampados em frente à Aman, assim como outros grupo se juntaram nas entradas de quartéis em todo o país, com o lema “Socorro, Forças Armadas!”. Os manifestantes rejeitam ser chamados de bolsonaristas e adotam a descrição de “conservadores”, tentando se desvincular do candidato derrotado no segundo turno.

Junto com as manifestações nos quartéis, começaram as ações de caminhoneiros, que chegaram a bloquear estradas em diversos pontos do Brasil, inclusive em trechos da Rodovia Presidente Dutra que cortam a região Sul Fluminense, mas os bloqueios já foram desfeitos.