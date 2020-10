Manutenção de veto do prefeito gera protesto de Dinho na Câmara Municipal de Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 18:53 horas

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho (Patriota) se manifestou na sessão desta terça (20) na Câmara Municipal para protestar contra uma decisão do plenário que manteve, por nove votos a seis, o veto do prefeito Samuca Silva (PSC) ao projeto de lei da autoria de Dinho, que acabaria com a possibilidade de cobrança de estacionamento rotativo no Retiro.

Dinho disse “ter vergonha” de ser colega de plenário dos demais vereadores, acusando-os de terem votado contra a população do Grande Retiro.

Apesar da rejeição do veto, a extensão do VR Parking ao Retiro, não ocorrerá tão cedo. A implantação do sistema de estacionamento rotativo VR Parking na chamada Zona Verde, que contempla os bairros Retiro, Santo Agostinho, 207 e Ponte Alta, será discutida e, se realizada, somente será implantada após a pandemia de Covid-19.

Atualmente o serviço funciona na Zona Azul, envolvendo as principais ruas e avenidas com maior rotatividade dos bairros Vila Santa Cecília, Centro e Aterrado.

“Devido à pandemia, todo o cronograma de implantação do VR Parking teve que ser alterado. Iniciamos as demarcações das vagas no bairro Retiro para evitar o período chuvoso de dezembro e janeiro, mas a operação iniciará somente a partir de 2021”, explicou o presidente da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), Matheus Moreira.

Ainda de acordo com a EPD-VR, durante a operação do sistema rotativo na Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto e no Aterrado, foram identificados alguns pontos que receberão melhorias. “Principalmente em relação à necessidade de aumentar o número de monitores. As melhorias já estarão presentes nas novas implantações”.