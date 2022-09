Marcelo Cabeleireiro acompanha as comemorações do 7 de setembro em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de setembro de 2022, 17:15 horas

Volta Redonda – O deputado estadual pelo Democracia Cristã, Marcelo Cabeleireiro, e candidato à reeleição à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, participou nesta quarta-feira (07), das comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil, em Volta Redonda. Ao lado do vereador do município Guilherme Sipe, das lideranças Wellington Fragoso, Kelly Gomes e Orlando Zamboti Neto, e de dezenas de apoiadores acompanhou o desfile cívico realizado pela Prefeitura na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado.

No decorrer do evento, por várias vezes o deputado se emocionou ao lembrar da luta da população por um país mais digno e justo. “Nosso trabalho é para levar o Brasil onde ele merece estar, a serviço das famílias. Aproveito esta data especial e tão simbólica para reafirmar que nós, democrata-cristãos temos o compromisso de cuidar dos brasileiros, cuidar um dos outros”, destacou.

O desfile cívico não acontecia há dois anos em virtude da pandemia da Covid-19. “Foi belíssimo presenciar inúmeros pais acompanhando seu filhos desfilarem. É um sentimento de patriotismo muito grande e que nos enche de orgulho”.

Durante o desfile, Marcelo Cabeleireiro teve a oportunidade de conversar com alguns cidadãos. Muitos, disseram sobre o quanto se sentem representados pelo deputado na Alerj. “Fico muito feliz com este reconhecimento. Nossa atuação permitiu a inclusão do município na lei Rosinha, que reduz a 2%, por até 25 anos, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as empresas que se instalarem no município, a implantação do Programa Segurança Presente e o funcionamento do Colégio Militar no bairro Açude II, entre outras conquistas para o município”, concluiu.