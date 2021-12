Marcelo Cabeleireiro busca apoio do Estado para reativar projeto voltado a jovens diabéticos

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 17:54 horas

Sul Fluminense – Presidente da Frente Parlamentar do Diabetes da ALERJ, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro intermediou uma reunião entre o secretário estadual de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe, e a médica da Sociedade Brasileira de Diabetes, Dra. Solange Travassos. O objetivo do encontro, que ocorreu na manhã desta terça-feira, foi propor uma parceria para renovação do Projeto Jovem Diabético. O superintendente de Atenção Especializada, Controle e Avaliação, Marcelo Rodrigues, e membros da Associação dos Diabéticos de Barra Mansa (ADIBAM) também participaram.

O Projeto Jovem Diabético visa reduzir a incidência de cegueira relacionada ao Diabetes. A iniciativa conta com parceria de oftalmologistas que atendem gratuitamente jovens diabéticos de até 24 anos que sofrem de retinopatia. A doença afeta vasos da retina, que é a região do olho responsável pela formação de imagens enviadas ao cérebro. O aparecimento da retinopatia diabética tem relação principalmente com o tempo de duração do diabetes e descontrole da glicemia.

Entre 2011 e 2015, o projeto atendeu 600 jovens no município do Rio. Ao todo, 40 foram diagnosticados com retinopatia e destes, 16 foram encaminhados para laser e três para vitrectomia – procedimento cirúrgico que remove parte ou todo o vítreo do olho para substituição por um gás ou líquido.

“Procuramos o deputado Marcelo para nos ajudar a reativar esse projeto em conjunto com o Governo do Estado. Contaremos com apoio de importantes organizações como a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e outras instituições importantes. Vários artistas, atletas e entidades médicas também estão nos apoiando. Precisamos urgentemente dar o primeiro passo para prevenir as complicações oculares em jovens diabéticos”, frisou Dra. Solange, destacando que a meta é estender o Projeto Jovem Diabético para todo o Brasil.

Para Marcelo Cabeleireiro, que é diabético e também presidente da Frente Parlamentar do Diabetes, esse tema deve ser amplamente debatido, visto que o número de diabéticos tem crescido muito no país, afetando inclusive crianças e jovens. “Contamos com a parceria do nosso governador Cláudio Castro e do secretário Alexandre Chieppe para que essa ação possa realmente ajudar pessoas em todo Estado, reduzindo a incidência de cegueira causada pela doença e diminuindo, inclusive, as filas de espera na rede pública de saúde”, destacou o parlamentar.

A presidente da ADIBAM, Eterna Quintão, e sua equipe participaram da reunião já que o projeto contará com apoio das associações na educação dos pacientes em relação aos cuidados necessários para o sucesso do tratamento. Além disso, aproveitaram a oportunidade para pleitear uma nova agenda com a Superintendência da Atenção Básica a fim de analisar a possibilidade de implantação de um Centro de Referência de Diabetes em Barra Mansa.

Marcelo Cabeleireiro destacou que estará lutando também por essa demanda e agradeceu toda atenção do secretário e do superintendente. “Sempre nos recebem muito bem e tenho certeza que farão o possível para ajudar a reativar esse projeto tão importante para a saúde dos jovens diabéticos”, concluiu.