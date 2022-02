Marcelo Cabeleireiro comemora instalação de polo industrial em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 18:48 horas

Barra Mansa – A cidade será contemplada com polo industrial que atrairá cerca de 30 empresas. A notícia foi dada durante uma reunião, na última quinta-feira (10), entre o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, o secretário municipal da pasta, Bruno Paciello, e membros da Aciap BM e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado (Codin).

De acordo com o deputado, será aplicado um investimento de R$7 milhões para execução da obra de arruamento do polo, que funcionará na antiga Edimetal. “Foi uma reunião muito proveitosa e saí satisfeito por mais essa conquista, que é uma luta do nosso mandato em conjunto com o prefeito Rodrigo Drable”, ressaltou o parlamentar.

Marcelo também mencionou o empenho do governador Cláudio Castro com as demandas do Médio Paraíba e enfatizou o compromisso com o crescimento do município. Prova disso, é o investimento que será aplicado. “Hoje, o mais importante é que seja feito esse novo acesso em frente à Flumidiesel, onde tem um depósito de material da ArcelorMittal, para não dependermos da Via Dutra, que atualmente é um obstáculo”, afirmou.

Segundo Marcelo, a prefeitura e a Aciap discutirão com as empresas interessadas em se instalar no polo. “Também me comprometi a mobilizar todos os municípios às margens da Dutra que estão enfrentando dificuldades na escoação das mercadorias. Faremos uma ação junto às entidades empresariais, prefeituras, deputados e ao secretário Vinícius Farah para trabalharmos para que esteja prevista na próxima concessão a liberação dos acessos”, ressaltou.

Estiveram presentes na reunião o diretor de Incentivo Fiscal da Codin, Dr. Rafael Lyrio;

a diretora de desenvolvimento, Dra. Fernanda Coelho; o vice-presidente da Aciap-BM, Vitor Hugo Rabelo; e o diretor Manoel Duarte. Os assuntos tratados também representam um pleito do vereador Jefferson Mamede.

“Muito feliz com o resultado desse encontro e com a parceria entre municípios e estado que só tem rendido bons frutos para o Médio Paraíba. O prefeito Rodrigo tem sido extremamente competente na busca de investimentos para a cidade e o governador sempre atento às nossas demandas. Agradeço também ao Bruno Paciello por todo apoio e ao secretário Vinícius Farah que está sempre disposto a nos ajudar com uma visão futurista, pensando sempre no crescimento da região. Essa união de pessoas comprometidas em prol de um mesmo objetivo tem feito toda a diferença”, concluiu.