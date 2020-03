Marcelo Cabeleireiro consegue manter bolsa-auxílio para alunos da rede pública

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 22:18 horas

Barra Mansa – Dois projetos de lei em que o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro foi coautor estavam entre os sancionados ontem pelo governado Wilson Witzel: o primeiro autoriza a concessão de bolsas-auxílio para famílias responsáveis por alunos na rede pública com aulas suspensas. O documento também autoriza a concessão de cestas básicas para elas. Os recursos virão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O outro projeto autoriza o cancelamento e reagendamento de passagens aéreas e pacotes de viagem sem taxas extras ou multas, de acordo com as condições da Agência Nacional de Aviação Civil.

A medida cria também as mesmas normas em relação a locação de casas de festas e buffets. Pela lei, os locadores terão que devolver o dinheiro aos contratantes em até 90 dias, ou parcelado dentro do mesmo prazo.

Além disso, Marcelo Cabeleireiro votou a favor do PL 1999/20, que garante que os serviços essenciais, como água, gás e luz não sejam cortados em caso de inadimplência enquanto durar a crise.

Marcelo afirmou que esse é o único caminho a seguir, em meio à crise provada pela pandemia do novo coronavírus:

— Diante da pandemia do coronavírus e das consequências econômicas e de saúde pública iminentes, temos que atuar para amenizar o sofrimento da população fluminense — declarou.