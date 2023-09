Marcelo Cabeleireiro debate problemas da região Leste em podcast

Barra Mansa – O advogado e ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, está realizando uma série de podcasts para debater com lideranças comunitárias os problemas que mais afetam o município. O diálogo tem ocorrido por localidade e nesta semana, a Região Leste foi o foco.

Formada por mais de 20 bairros, a região concentra em torno de 30 mil habitantes, que são desafiados todos os dias a enfrentar a carência de serviços públicos na área do transporte coletivo, abastecimento de água, segurança, iluminação, acesso ao mercado de trabalho e espaços adequados para a prática esportiva e de lazer.

Todas essas questões foram pontuadas pelos participantes: Queli Cristiane Izidoro, do bairro São Sebastião; Zé Mineiro, do Boa Vista 2; Marcos Vale, e Daiana Lopes, ambos do Nove de Abril, e Hilder Alves, do Santa Inês.

Durante o podcast, Marcelo Cabeleireiro explicou que está construindo diálogos para entender melhor a realidade de cada localidade e a partir daí, elaborar um plano de governo possível de ser realizado, tanto sob a perspectiva econômica, quanto de agilidade.

“É entender os problemas para atender os anseios da população. Por exemplo, o abastecimento da Região Leste é precário. Moradores do Monte Horeb sofrem constantemente com a falta de água. O que deveria ser direito de todos, é uma grande carência para a comunidade. O transporte coletivo é outra questão que necessita ser resolvida, prejudicando os trabalhadores, estudantes e moradores a chegarem a seus compromissos no horário pretendido. Existem ainda pontos que concentram altos riscos de desabamento de encostas, uma tragédia anunciada. Se o município não dispõe de capacidade financeira para realizar as obras e resolver esses problemas, é preciso buscar recursos junto aos Governos Federal e Estadual e de fato, tirar essas obras do papel”, destacou.

CAMINHADA

Na próxima semana, Marcelo Cabeleireiro fará uma caminhada pelos bairros da Região Leste. A intenção é dar continuidade a escuta dos moradores.Nos próximos dias, um novo podcast será agendado. O programa digital é transmitido pelo canal do Youtube Alô Marcelo Cabeleireiro.