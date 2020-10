Marcelo Cabeleireiro declara apoio a Rivalney Pedrosa em Pinheiral

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 20:52 horas

Pinheiral – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) reiterou, na manhã desta quinta-feira (29), apoio à candidatura de Pedrosa, Maria Alcina e de todos os vereadores do partido Democracia Cristã. Junto com apoiadores, eles caminharam pelo centro comercial, que fica na Avenida Nilton Penna Botelho, no bairro São Jorge.

De acordo com Pedrosa, é um enorme prazer receber o deputado no município, uma vez que essa parceria irá gerar frutos positivos para a cidade. “Já estamos trabalhando, em busca de parcerias, para que possamos melhorar a vida do cidadão pinheiralense. Eu e minha vice-prefeita iremos dar continuidade ao projeto do Dr. Magno, acrescentando também novas propostas que sonhamos para Pinheiral e que está dentro da realidade do município. ‘Mudar e governar para o povo!’ é o que estamos fazendo desde já, junto com a população nas ruas, dialogando sobre as necessidades e demandas de Pinheiral”, evidenciou o candidato a prefeito.

Na oportunidade, Pedrosa assumiu o compromisso de transformar Pinheiral numa cidade melhor, com uma administração que respeite o dinheiro público. “Nós vamos abrir as portas da prefeitura para seu verdadeiro proprietário: o povo de Pinheiral. Eu sempre criei meus filhos e netos falando que ‘as pessoas são mais importantes que as coisas’. Por isso, quero resgatar o respeito da população e dar dignidade aos que mais precisam. Eu tenho um sonho antigo, que agora sei que é possível. Quero colocar micro-ônibus com tarifa zero para rodar dentro da cidade, quero facilitar a vida do cidadão”, salientou.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro ressaltou o orgulho que tem por Pedrosa encarar a eleição em Pinheiral, já que o mesmo tem uma história de luta e de trabalho na cidade há mais de 30 anos. Marcelo destacou ainda que juntos irão colocar em prática todos os projetos do candidato a prefeito pelo Democracia Cristã junto com a professora Maria Alcina.

“Uma vice-prefeita que pode e vai melhorar a educação, a qualidade do ensino e colocar mais cursos profissionalizantes para atender a população. Nós sabemos o quanto o cidadão sofre para arrumar emprego em outras cidades por causa do transporte coletivo, por isso precisamos ter uma tarifa com valor reduzido. Eu apoio a ideia de colocar micro-ônibus para rodar dentro da cidade, porque vai facilitar a vida das pessoas. Vai ajudar os comerciários, os comerciantes e a população. Com isso, irá gerar renda e emprego, o que nossos munícipes tanto precisam. Temos que trabalhar pelo transporte público, que é uma reclamação recorrente”, disse o deputado.

Para Marcelo, se a cidade tiver um prefeito competente e que vai ao estado buscar recursos, as coisas irão caminhar com mais facilidade. “Precisamos de uma mudança no cenário político, na prefeitura e na Câmara de Vereadores, dando a oportunidade para aqueles que querem realmente trabalhar. Tenho certeza que todos os candidatos do DC de Pinheiral estão preparados para assumir tanto o Executivo quanto o Legislativo”, concluiu.