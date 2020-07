Marcelo Cabeleireiro discute redução de tributo com produtores de hortifruti

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 20:49 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, presidente da Comissão de Desenvolvimento do Médio Paraíba, se reuniu nesta segunda (27) com produtores de hortifrutigranjeiros da região para encontrar soluções em relação a alta carga tributária, que é de 12% para vendas realizadas para outros estados. O encontro aconteceu no distrito de Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa, e contou com a presença do secretário municipal de Fazenda, Leonardo Ramos.

De acordo com o parlamentar, os produtores da região têm enfrentado inúmeros problemas para escoar suas mercadorias para outros estados.

— Tenho um compromisso com o desenvolvimento da região e essa é uma demanda importante. A expansão dessas empresas é essencial, traz inúmeros benefícios econômicos e gera empregos no Médio Paraíba. Temos que garantir melhores condições para que operem – destacou o deputado.

Atualmente os produtos de hortifrúti são isentos de ICMS no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a alíquota é de 12% para vendas realizadas para outros estados como São Paulo e Minas Gerais – que são próximos e representam uma boa parte do mercado consumidor. Segundo os empresários do setor, a alta taxa faz com que percam competitividade.

Durante o encontro, os produtores solicitaram que o deputado interceda para que a taxa de isenção para venda interna e interestadual seja isenta, inclusive dos produtos que tenham sido ralados, cortados, picados, fatiados, descascados, desfolhadas, lavados, higienizados, pois isso fomentaria as vendas e alavancaria a geração de empregos no setor. Em contrapartida, o estado poderia aumentar a arrecadação de ICMS através do transporte.

Laura Honório de Almeida, representante da Processados Santa Rita, que atua no mercado de hortaliças e leguminosas desde 2011, disse que o tributo criado em 2019, inviabiliza o crescimento dos negócios:

— Temos um cliente muito grande em Juiz de Fora (MG), mas como a nossa margem de lucro já é baixa estamos estudando a possibilidade de dispensar esse cliente. Nossa empresa gera empregos e dá preferência aos produtores regionais, mas com um imposto tão alto não sobra nada para nós. Hoje precisamos da isenção ou pelo menos a redução do ICMS para seguir crescendo — explicou Laura.

A solicitação apresentada pelos produtores no encontro será encaminhada pelo deputado para a Comissão Tributária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Em Volta Redonda

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro também esteve em Volta Redonda na manhã desta segunda-feira (29), para uma reunião na ACIAP a pedido do vereador Edson Quinto. Na ocasião, o presidente da associação comercial, Luís Fernando Soares Cardoso, apresentou uma demandas da classe e solicitou melhoria nas estradas estaduais.

Marcelo Cabeleireiro se comprometeu a solicitar ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) que envie equipes para realizar a manutenção da RJ 153 e RJ 155. “Estarei solicitando o serviço de limpeza às margens das rodovias com capina e roçada, além da retirada de terra em alguns trechos em decorrência de deslizamentos e o tapa-buraco”, informou o parlamentar.

Na ocasião, também trataram sobre a flexibilização do comércio e das escolas e faculdades, além da possibilidade de abertura de cartórios na Vila Santa Cecília e no Retiro. Outro pleito apresentado pelo presidente da ACIAP foi a retomada do transporte público intermunicipal.