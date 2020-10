Marcelo Cabeleireiro é eleito presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 17:58 horas

Estado do Rio– O deputado Marcelo Cabeleireiro (DC), de Barra Mansa, foi eleito nesta terça-feira, dia 06, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiros (Alerj), tendo como vice a deputada Franciane Motta (MDB).

– Juntamente com os demais deputados integrantes desse colegiado, vamos fazer um trabalho em todo o estado, criando leis voltadas para a melhoria da vida das pessoas com deficiência – pontuou o parlamentar.

A comissão tem como objetivo assegurar os direitos de todas as pessoas com algum tipo de deficiência e conta com a colaboração de entidades que estão relacionadas à causa. Compete a ela se manifestar sobre todas as proposições referentes à pessoa com deficiência, bem como à legislação pertinente.

– Pretendemos também criar normas que sejam levadas às repartições públicas e para as empresas privadas, analisar os levantamentos de dados acerca do tema e cumprir nosso papel fiscalizador – destacou o parlamentar. Cabeleireiro agradeceu o apoio de todos os deputados participantes da comissão e garantiu que trabalharão juntos para levar mais qualidade ao dia a dia das pessoas com deficiência.

Integram também a comissão como membros efetivos os deputados Márcio Pacheco (PSC), Gustavo Tutuca (MDB) e Pedro Ricardo (PSL). Os parlamentares Dionísio Lins (PP), Max Lemos (PSDB) e Waldeck Carneiro (PT) são suplentes.