Marcelo Cabeleireiro é o novo presidente estadual do Democracia Cristã

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 18:26 horas

Barra Mansa – Com a morte do deputado João Peixoto por Covid-19, o deputado Marcelo Cabeleireiro assume a presidência estadual do Democracia Cristã e passa a ser líder da bancada na Alerj. Nesta sexta-feira (2), em reunião com o presidente nacional do partido, José Maria Eymael, o nome de Marcelo foi oficializado para ocupar o cargo. A mudança acontece em pleno processo eleitoral.

Nascido em Barra Mansa, cidade em que foi vereador e presidente da Câmara Municipal por quatro mandatos, o parlamentar ocupa pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa e é presidente da Comissão Especial de Acompanhamento, Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, Humano e Geração de Renda do Médio Paraíba da Casa.

“Quero agradecer a confiança e quero honrar o nome do partido Democracia Cristã, bem como o trabalho que o deputado João Peixoto realizou ao longo desses anos no estado do Rio de Janeiro. Assumo o compromisso de fazer com que esse partido cresça em qualidade para que a gente consiga melhorar a situação do povo fluminense,” – pontuou Cabeleireiro.

Durante o encontro na sede operacional do DC em São Paulo, Eymael destacou o trabalho de João Peixoto a frente do diretório estadual do partido e anunciou a escolha de Marcelo para assumir o cargo.

“Aqui selamos a continuidade no trabalho do Rio de Janeiro dessa obra monumental do deputado João Peixoto, que nos deixa uma herança de verdade, honestidade e determinação. Quero já comunicar a todos que Marcelo Cabeleireiro assume a presidência estadual no Rio de Janeiro da Democracia Cristã,” declarou Eymael.

Marcelo, que já vinha participando de convenções partidárias e eventos para lançamento de candidatura de vereadores e prefeitos em diversas cidades do estado, seguirá cumprindo suas agendas na Alerj e apoiando os proponentes do DC à corrida eleitoral.