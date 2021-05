Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 18:13 horas

Sul Fluminense – Na manhã desta segunda-feira (10), em reunião realizada por meios digitais, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) foi reeleito, por unanimidade, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj. A deputada Franciane Motta (MDB) foi reeleita para a vice-presidência.

— Agradeço pela minha indicação ao cargo de presidente desta comissão tão importante. Vamos dar continuidade ao trabalho que começamos no ano passado e lutar pela dignidade e pelos direitos das pessoas com deficiência que enfrentam muitas dificuldades em nosso estado — declarou o deputado.

A Comissão da Pessoa com Deficiência passou a ser presidida por Marcelo Cabeleireiro em outubro de 2020. Ao longo dos cinco meses de sua gestão foram realizadas reuniões com representantes da sociedade civil e entidades ligadas à causa, além de fiscalizações, diversos atendimentos, e emissão de dezenove pareceres para projetos de leis apresentados na Assembleia Legislativa, no período que compreendeu os meses de outubro a março de 2021.

— Nossas ações são fruto do trabalho conjunto entre todos os que fazem parte desta composição. Vamos levar adiante pelos próximos dois anos essa missão e cumprir nosso papel de forma efetiva — destacou Marcelo Cabeleireiro.

Uma das questões mais urgentes trazidas pelas pessoas com deficiência que procuram a Comissão é a falta de acessibilidade, em especial em meios de transporte público. Por isso, dentre as ações realizadas recentemente estão fiscalizações em ônibus intermunicipais em parceria com o DETRO-RJ, nos municípios do Rio de Janeiro, Resende e Volta Redonda.

São membros efetivos da Comissão: Pedro Ricardo (PSL), Chiquinho da Mangueira (PSC) e Rosane Félix (PSD). Os deputados Dionísio Lins (PP), Marcelo Dino (PSL) e Marcio Pacheco (PSC) são suplentes.