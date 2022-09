Marcelo Cabeleireiro faz caminhada em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de setembro de 2022, 18:08 horas

Barra Mansa – Apoiadores da candidatura à reeleição à Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), do deputado Marcelo Cabeleireiro,participaram de caminhada pelo Centro de Barra Mansa neste sábado, dia 03. Lideranças políticas prestigiaram o evento, como o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o subsecretario de Meio Ambiente, Cláudio Cruz, o Baianinho, os vereadores Pissula, Jefferson Mamede, Gustavo Gomes, Marquinho Pitombeira, Casé, Paulo Chuchu, os ex-vereadores Wellington Pires e Tainha, além do advogado Dr. Leomar, todos de Barra Mansa. Os vereadores de Porto Real, Elias Vargas, Diego Graciani, Fábio Maia e Fernando Beleza, também estiveram na caminhada.

Na Praça da Liberdade, o candidato à reeleição fez uma transmissão ao vivo para as redes sociais e o público presente na caminhada. Agradeceu pelo carinho e disse: “Este é um momento muito especial quando tenho recebido apoio e incentivo de eleitores de várias partes do Estado do Rio. Tenho trabalhado muito com os prefeitos das cidades fluminenses para trazer melhorias, obras e qualidade de vida para todos, apesar da pandemia e de todos os seus reflexos”, destacou.

Marcelo ressaltou a importância de conhecer a trajetória dos candidatos, principalmente daqueles que têm mandato. “Nestes quase quatro anos fiz meu papel de deputado. Agora, estou pedindo o voto para continuar trabalhando por nossas cidades. Aqui em Barra Mansa conseguimos diversas obras e projetos, entre eles a reabertura do Restaurante Popular, o asfaltamento de inúmeras ruas, a liberação de R$25 milhões para ajudar na compra do imóvel onde funcionará o primeiro Hospital Municipal. Agradeço ao presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano, e aos demais parlamentares que votaram favorável a liberação do recurso. Em 2023, as emendas impositivas poderão ser apresentadas na ALERJ. Desde já me comprometo em destinar recursos para as entidades que trabalham com pessoas com deficiência, como a Apae, Apadefi, Associação de Autistas e Apadem. Agradecimento especial ao governador Cláudio Castro, nosso grande parceiro, que tem possibilitado a concretização de obras e serviços em nosso Estado. Por isto, peço que votem para governador no 22 e para deputado 27427. É muito importante continuar nosso trabalho”.

Moradores da Vila Nova e Vista Alegre recebem caminhada de Marcelo Cabeleireiro

À tarde, uma nova caminhada foi realizada. Desta vez, na Avenida Major José Bento, em direção ao bairro Vila Nova. O candidato a uma vaga na Câmara Federal Luiz Furlani e seus apoiadores se integraram na caminhada, assim como o ex-vereador Gilson Poxa Vida.

Na Vista Alegre, os candidatos foram recebidos pelo vereador Pissula, morador do bairro. As manifestações de carinho continuaram. Marcelo Cabeleireiro e Luiz Furlani encerraram a agenda deste sábado com um encontro de apoiadores, na Praça dos Trabalhadores da Vista Alegre, que reuniu mais de 200 pessoas.