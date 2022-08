Marcelo Cabeleireiro faz panfletagem e caminhada em Paraty

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 18:29 horas

Deputado ouviu as demandas da população e explicou a importância do segundo mandato para continuar trabalhando em benefício da cidade

Paraty – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC), candidato à reeleição à Alerj (Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), iniciou a semana com uma série de compromissos na cidade turística de Paraty, na Costa Verde. Logo cedo, realizou panfletagem na Praça do Chafariz e no Parque Imperial.

– Foi uma boa oportunidade para conversar com os moradores e comerciantes, falar sobre os trabalhos e as ações já realizadas neste primeiro mandato, como a regularização da energia elétrica na Prainha de Mambucaba e a realização de melhorias nas diversas rodovias que cortam a cidade. O momento também foi oportuno para reafirmar o nosso compromisso de continuar trabalhando e defendendo os interesses de Paraty na Assembléia no segundo mandato – destacou o deputado.

Durante a atividade, Marcelo Cabeleireiro foi calorosamente recebido pelos paratienses, que fizerem questão de demonstrar apoio ao candidato. Cátia Helena, aposentada e moradora do Parque Mambucaba, disse que o deputado trouxe vários benefícios para a cidade. “Foi responsável pela regularização de energia elétrica na Prainha de Mambucaba, o que melhorou muito a qualidade de vida dos moradores. As constantes quedas de energia causavam grandes transtornos, inclusive estragava alimentos. Também prejudicava muito os comerciantes”.

Diversas lideranças acompanharam as agendas, como a presidente da associação de moradores da Prainha Silvia do Nascimento Remoissenet, a líder comunitária do bairro Pantanal Nanie Ribeiro, a presidente associação de moradores do Taquari Pamela Silva e a responsável pelo galpão social Beth, além dos apoiadores Fábio Lyra e José Emerick.

À tarde, o deputado fez caminhada nos bairros Taquari, Sítio do Senhor Antenor, Frontal da Prainha e Prainha. Na oportunidade, conversou com moradores das localidades sobre a continuidade dos trabalhos para melhorar e ampliar os serviços de concessão de energia elétrica, gerar empregos e prover a pavimentação e a infraestrutura das vias públicas.

No início da noite, a agenda do deputado foi de reunião com moradores do Parque Mambucaba.