Marcelo Cabeleireiro fiscaliza rodovias estaduais

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 18:48 horas

Sul Fluminense –No decorrer da semana, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve em Barra Mansa, Rio Claro e Barra do Piraí, fiscalizando rodovias estaduais que necessitam de intervenções. O parlamentar reiterou, junto ao governo estadual, pedidos de recapeamento asfáltico, capina e limpeza, além de obras de contenção em trechos da Rodovia Saturnino Braga (RJ-155) e da Rodovia Engenheiro Alexandre Drable (RJ-157).

A RJ-155, liga Barra Mansa a Angra dos Reis, e há pouco mais de um ano um trecho próximo a divisa de Rio Claro e Angra desmoronou em decorrência de fortes chuvas. “O DER fez um trabalho de contenção em parceria com os prefeitos José Osmar, de Rio Claro, e Fernando Jordão, de Angra dos Reis, mas parte do serviço ainda precisa ser concluído”, informou o deputado, garantindo que reforçará o pedido ao governador Cláudio Castro, ao secretário das Cidades, Uruan Cintra, e ao presidente do DER, Luiz Roberto de Souza.

Marcelo Cabeleireiro também esteve na RJ-157, que liga Barra Mansa ao município de Bananal (SP). Assim como na RJ-155, desmoronamentos também aconteceram no ano passado. Na altura do bairro Quilômetro Quatro, o trabalho de contenção foi iniciado e placas de sinalização foram instaladas para alertar os motoristas, mas as obras ainda não terminaram. “O tráfego de caminhões na rodovia é muito intenso, diariamente centenas de veículos pesados transitam, como por exemplo, caminhões de lixo que despejam resíduos no CTR. Além disso, é um trajeto muito usado por ciclistas da região”, afirmou o deputado.

Além dos buracos ao longo dos 11 quilômetros de extensão, a RJ-157 necessita de capina, iluminação e melhorias no acostamento para garantir a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que fazem caminhada no trecho. Essas demandas também serão levadas ao governador e aos órgãos responsáveis.

Fechando as agendas de fiscalizações em rodovias, o deputado esteve na Rodovia das Trovas (RJ-137), na manhã da última quinta-feira (03). A via liga o Centro de Barra do Piraí ao distrito de Ipiabas e também dá acesso ao município de Valença pelo distrito de Conservatória. Pedidos de capina e limpeza foram apresentados pelo prefeito Mário Esteves e pela vereadora Kátia Miki. “A boa notícia é que esse trecho está entre as vias contempladas com asfalto pelo governo estadual. Também é uma rodovia muito importante por fazer parte da rota dos turistas. Tenho certeza que as outras demandas também serão atendidas”, finalizou.