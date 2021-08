Marcelo Cabeleireiro levanta demandas da Apae-BM

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 18:16 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) visitou, nesta sexta-feira (06), a Associação Pais e Amigos do Excepcionais (Apae) de Barra Mansa para levantar as demandas da entidade. O parlamentar preside a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj e está percorrendo os municípios para conhecer as entidades que desenvolvem trabalhos voltados a essas pessoas.

O deputado foi recebido pelo vice-presidente Alexandre Oliveira; pela diretora pedagógica, Jaquelina Reis; segundo tesoureiro, Jacir Cambraia; e pela agente administrativa, Eliézia Arantes. O parlamentar percorreu as instalações da entidade, que conta com amplo espaço e equipe multidisciplinar.

A Apae tem 50 anos de atuação na cidade e atende 238 crianças. “Desse total, 20 são autistas e agora estamos nos preparando para receber mais 20. Nós procuramos adaptar os espaços para que ampliar esse atendimento, mas também precisamos de equipe especializada para essas crianças. Conseguimos montar um pequeno grupo de profissionais para atender essa demanda”, comentou Eliézia.

Segundo a diretora Jaquelina, hoje a maior demanda da instituição é a folha de pagamento. A Apae sobrevive com recursos próprios oriundos de aluguéis, mas também conta com ajuda da prefeitura que disponibiliza a merenda escolar e 42 profissionais da Educação – ao todo são 75, incluindo voluntários. Já o Governo do Estado é responsável pelo repasse de verba por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA).

Marcelo Cabeleireiro disse que levará ao Estado a necessidade de atualização do recurso, bem como a liberação sem atrasos. “Tenho certeza que o governador Cláudio Castro vai olhar com muita atenção para esse pedido porque certamente beneficiará muitas pessoas atendidas que dependem desse serviço”, destacou.

O deputado parabenizou ainda a atuação do presidente da entidade, Luis Alberto Feijó, e ressaltou a importância do apoio do prefeito Rodrigo Drable, que está sempre atento às necessidades das instituições filantrópicas.

Marcelo já esteve na APAE do Rio de Janeiro e de Pinheiral, onde também se reuniu recentemente com o Associação Casa Azul.

Outras agendas

Ainda nesta sexta-feira, o parlamentar participou de diversas agendas em Barra Mansa. Após a visita na APAE, esteve no Parque de Saudade para o Café com Pastores, organizado pela vereadora Luciana Alves.

Logo após, seguiu para reunião do Conselho Comunitário de Segurança, na ACIAP, e também esteve no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) com o prefeito Rodrigo Drable, o deputado federal Antônio Furtado, a comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andreia Campos e vereadores.

Marcelo ainda acompanhou o prefeito e o deputado no bairro Roselândia II e Vila Coringa, que serão contemplados com asfaltamento. Os vereadores Paulo Sandro e Rayane Braga estiveram presentes.